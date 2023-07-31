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2023
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Аргентина снова использует юани для платежа по долгу МВФ
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Аргентина на фоне проблем с международными резервами для очередного платежа по долгу МВФ использует кредит Банка развития Латинской Америки и юани, сообщил министр экономики... ПРАЙМ, 31.07.2023
валюта, рынки, новости, аргентина, юани, долг мвф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 июл — ПРАЙМ. Аргентина на фоне проблем с международными резервами для очередного платежа по долгу МВФ использует кредит Банка развития Латинской Америки и юани, сообщил министр экономики Серхио Масса.
"Аргентина не использует ни одного доллара из своих резервов для оплаты долга… Благодаря соглашению с Банком развития Латинской Америки… было одобрено выделение 1 миллиарда долларов. Банк Китая решил расширить использование (валютного) свопа, который есть у Аргентины с правительством Китая, что позволит нам оплатить 1,7 миллиарда долларов из платежа в 2,7 миллиарда долларов, который мы должны на сегодня, в юанях напрямую со свопового счета", — сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.
Это уже не первый раз, когда Аргентина на фоне проблем с резервами ЦБ использует для оплаты долга перед МВФ не доллары, а китайскую валюту. Предыдущий платеж также был частично сделан в юанях.
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда.