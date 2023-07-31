МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Британский фунт нацелился на второй месячный рост подряд, и это четвертый из пяти позитивных месяцев, так как устойчиво высокая инфляция и сильные экономические данные усиливают ожидания дальнейшего повышения ставок Банка Англии. Рубль отыграл часть потерь начала торгов на Московской бирже

Участники рынка ожидают, что центральный банк в четверг повысит ключевую ставку 14-й раз подряд, но мнения экономистов о размере предстоящего повышения разделились.

Инфляция в Великобритании в июне продемонстрировала первые признаки замедления. Это понизило вероятность агрессивного повышения ставок. Но потребительские цены по-прежнему растут быстрее, чем в других странах Большой семерки, поэтому рынки ожидают, что Банку Англии потребуется дальнейшее ужесточения денежно-кредитной политики после повышения ставки в четверг, чтобы укротить инфляцию.

Из 62 опрошенных Reuters экономистов ожидают, что Банк Англии повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25%, тогда как 20 аналитиков считают, что ставка будет повышена на 50 базисных пунктов.

Рынки оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в 66%, а на 50 базисных пунктов — в 33%, при этом в котировках учитывается повышение ставки к марту следующего года на 90 базисных пунктов.

"Если ставка будет повышена на 25 пунктов, то фунт может снизиться", — говорит аналитик Danske Bank Кирстен Кундби-Нильсен.

На момент написания статьи пара фунт/доллар торговалась почти без изменений, по 1,2856, а пара евро/фунт — по 0,8585.

Между тем Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, в отличие от Банка Англии, дают понять, что могут сделать паузу в цикле ужесточения на своих сентябрьских заседаниях, так как инфляция замедляется.

"На рынке очень рассчитывают дальнейшее повышение ключевой ставки Банка Англии, и, если эти ожидания снизятся, фунт будет падать", — говорит Кундби-Нильсен.

"Однако дальнейшее значительное повышение ставок может повредить экономике еще больше. Это палка о двух концах, и я не вижу, каким будет предпочтительный сценарий для фунта", — добавляет он.

Между тем вышедшие в понедельник данные показали, что число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в июне достигло 54 700, самого высокого уровня с октября 2022 года, хотя это ниже, чем в среднем до пандемии, когда оно составляло 66 000, говорят в Capital Economics.

"Учитывая то, что Банк Англии, вероятно, будет удерживать ставки на высоких уровнях до второй половины следующего года, ставки по ипотеке, вероятно, будут не падать, а оставаться без изменений", — считает Эшли Уэбб, экономист Capital Economics.

"Это говорит о том, что в предстоящие месяцы ипотечное кредитование и активность на рынке жилья будут оставаться слабыми ", — добавляет она.

Между тем сокращение ставок трейдеров на дальнейший рост фунта стало самым сильным с середины июня. На это указывают данные Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), опубликованные в пятницу.