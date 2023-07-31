МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет проводить зачисление валютной выручки на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям за пределами страны.

"Пункт 1 дополнить словами "и (или) на счета российских поставщиков в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", — сказано в документе. Таким образом, разрешение было расширено и данные средства в иностранной валюте теперь можно переводить и на счета российских поставщиков в иностранных банках.

Глава государства в феврале освободил российских экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, от обязательной продажи валютной выручки для перевода на счета российских поставщиков в уполномоченных банках.

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