2023-07-31T18:02:00+03:00
2023-07-31T18:11:43+03:00
2023-07-31T18:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230731/841246001.html
Путин разрешил поставщикам зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет проводить зачисление валютной выручки на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям за... ПРАЙМ, 31.07.2023
валюта, рынки, финансы, бизнес, новости, россия, владимир путин, указ, валютная выручка
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/11/841001135.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/11/841001135.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/11/841001134.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/11/841001134.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/11/841001122.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/11/841001122.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет проводить зачисление валютной выручки на счета российских поставщиков по межправительственным соглашениям за пределами страны.
"Пункт 1 дополнить словами "и (или) на счета российских поставщиков в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации", — сказано в документе. Таким образом, разрешение было расширено и данные средства в иностранной валюте теперь можно переводить и на счета российских поставщиков в иностранных банках.
Глава государства в феврале освободил российских экспортеров, участвующих в поставках в рамках межправительственных соглашений, от обязательной продажи валютной выручки для перевода на счета российских поставщиков в уполномоченных банках.
Новость дополняется