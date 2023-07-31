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2023
https://1prime.ru/Forex/20230731/841246854.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и снизился к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 91,6 рубля и... ПРАЙМ, 31.07.2023
валюта, рынки, новости, россия, валюта, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и снизился к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 91,6 рубля и 12,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 11 копеек, до 91,60 рубля, юаня — поднялся на 1 копейку, до 12,81 рубля, евро опустился на 13 копеек, до 100,80 рубля.