МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника повысился к доллару и снизился к юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 91,6 рубля и 12,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 11 копеек, до 91,60 рубля, юаня — поднялся на 1 копейку, до 12,81 рубля, евро опустился на 13 копеек, до 100,80 рубля.