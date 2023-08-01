МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и юаню: американская валюта дорожает до 92,12 рубля, китайская — до 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций и рубль вырастут в августе к основным валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск растет на 52 копейки, до 92,12 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро дорожает на 49 копеек, до 101,29 рубля.