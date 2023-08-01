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2023-08-01T07:16:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230801/841249170.html
Курс доллара растет до 92,12 рубля
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Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и юаню: американская валюта дорожает до 92,12 рубля, китайская — до 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 01.08.2023
валюта, рынки, новости, доллар, евро, юань, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и юаню: американская валюта дорожает до 92,12 рубля, китайская — до 12,84 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск растет на 52 копейки, до 92,12 рубля, юаня — на 3 копейки, до 12,84 рубля, евро дорожает на 49 копеек, до 101,29 рубля.