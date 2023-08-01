МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс евро незначительно снижается к доллару во вторник утром перед публикацией ряда макроэкономических данных по Европе, свидетельствуют данные торгов. Цифровой рубль в силе: кому выгодно им расплачиваться

По состоянию на 8.15 мск евро к доллару уменьшался до 1,0987 с уровня прошлого закрытия 1,0993 доллара. Курс доллара к иене в то же время увеличивался до 142,75 иены со 142,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 101,99 пункта.

Позднее ожидается публикация данных по рынку труда Германии. Согласно прогнозам, безработица в стране в июле осталась на уровне июня в 5,7%.

Кроме того, будет обнародована окончательная оценка индекса деловой активности в промышленности еврозоны за июль. Предварительная оценка предполагала снижение показателя до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне. А затем Евростат опубликует данные по безработице в странах валютного блока, которая, согласно ожиданиям, в июне осталась на уровне мая в 6,5%.

После открытия торгов в США выйдут данные об индексе деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing). Прогнозируется, что показатель в июле увеличился до 46,8% с 46% в июне.