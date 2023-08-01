МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс юаня снизился во вторник, после выхода результатов опроса, указавших на спад активности в производственном секторе Китая в июле. Кроме того, давление на юань оказывает отсутствие подробной информации о государственной поддержке экономики. Подсчитаны последствия ограничений Китая на экспорт галлия и германия

"В последние недели пара доллар США/юань зависла между 7,1 и 7,2, потому что у инвесторов нет достаточной уверенности", — сказал аналитик Societe Generale Ки Ён Сон.

По его словам, пока участники рынка отмечают лишь усилия центрального банка, направленные на сдерживание волатильности юаня. С конца июня Народный банк Китая устанавливает более высокой срединный курс национальной валюты, что сдерживает его ослабление.

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1283 против 7,1305 в понедельник. На континентальном рынке пара открылась на уровне 7,1550, а на момент написания статьи торговалась по 7,1648.

Индекс доллара поднялся до 102,009 от уровня закрытия предыдущей сессии 101,855.

Компании Caixin и S&P Global сообщили во вторник, что рассчитываемой ими индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Китая в июле снизился до 49,2 с 50,5 в июне, при прогнозе 50,3. Индекс впервые с апреля прорвал вниз нейтральный уровень 50, указав на спад активности.

Вышедший в понедельник официальный PMI продемонстрировал сокращение активности в производственном секторе в июле четвертый месяц подряд.

В понедельник власти Китая объявили о дополнительных мерах в экономике, намекнув на ее стимулирование, но не сообщили о них подробной информации.

"В целом власти пока воздерживаются от оказания прямой поддержки потребителям и сосредотачивают внимание на предложении", — считают аналитики Maybank.

Пара доллар США/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,168.