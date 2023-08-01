МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем показывает снижение после выхода статистических данных из Европы, свидетельствуют данные торгов. Рубль повысился против доллара и евро, но слегка ослабел к юаню

По состоянию на 12.43 мск евро к доллару уменьшался до 1,0972 с уровня прошлого закрытия 1,0993 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 142,63 иены со 142,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 102,13 пункта.

Согласно окончательным данным, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны в июле сократился до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, это минимальное значение за три года и два месяца. Кроме того, показатель ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. Для Франции аналогичный индекс составил 45,1 пункта, для Германии — 38,8 пункта, Великобритании — 45,3 пункта.

В то же время безработица в Германии в июле снизилась до 5,6% с 5,7% в июне, тогда как прогнозировалось сохранение показателя. А безработица в еврозоне в июне осталась на уровне 6,4% при прогнозе в 6,5%.

Позднее во вторник инвесторы ожидают публикацию данных об индексе деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). Прогнозируется, что показатель в июле увеличился до 46,8% с 46% в июне.