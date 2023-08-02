МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается — в частности, американская валюта дорожает до 92,58 рубля, китайская — до 12,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль упал против основных валют с началом нового месяца

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 25 копеек, до 92,58 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,86 рубля, евро — на 9 копеек, до 101,27 рубля.