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2023
https://1prime.ru/Forex/20230802/841269585.html
Курс доллара растет до 92,58 рубля
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Курс рубля в начале торгов среды снижается — в частности, американская валюта дорожает до 92,58 рубля, китайская — до 12,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 02.08.2023
валюта, рынки, новости, курсы валют, доллар, рубль, евро, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается — в частности, американская валюта дорожает до 92,58 рубля, китайская — до 12,86 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 25 копеек, до 92,58 рубля, юаня — на 2 копейки, до 12,86 рубля, евро — на 9 копеек, до 101,27 рубля.