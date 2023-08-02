МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс доллара опускается в среду утром по отношению к евро и иене после понижения международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга США, свидетельствуют данные торгов. Экономист назвал истинную цель валюты БРИКС

По состоянию на 8.49 мск курс евро к доллару растет до 1,0992 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 142,93 иены со 143,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,18%, до 102,12 пункта.

Валютные инвесторы оценивают новости о том, Fitch понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". В последний раз рейтинг США был понижен агентством S&P Global Ratings, в августе 2011 года.

Позднее в среду рынки будут оценивать американскую макростатистику. Как ожидают аналитики, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщит о том, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 189 тысяч после роста на 497 тысяч месяцем ранее.