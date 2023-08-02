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2023
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Доллар дешевеет к евро и иене после снижения кредитного рейтинга США
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. Курс доллара опускается в среду утром по отношению к евро и иене после понижения международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга США, свидетельствуют данные торгов... ПРАЙМ, 02.08.2023
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс евро, курс иены, кредитный рейтинг сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс доллара опускается в среду утром по отношению к евро и иене после понижения международным рейтинговым агентством Fitch Ratings рейтинга США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск курс евро к доллару растет до 1,0992 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара. Курс доллара к иене в то же время снижается до 142,93 иены со 143,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,18%, до 102,12 пункта.
Валютные инвесторы оценивают новости о том, Fitch понизило американский долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". В последний раз рейтинг США был понижен агентством S&P Global Ratings, в августе 2011 года.
Позднее в среду рынки будут оценивать американскую макростатистику. Как ожидают аналитики, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщит о том, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 189 тысяч после роста на 497 тысяч месяцем ранее.