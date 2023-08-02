МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс рубля стабилен к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине среды, доллар торгуется выше 92 рублей, евро — выше 101 рубля, следует из данных Московской биржи. Аналитик оценил возможность создания глобальной площадки для цифровых валют

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.35 мск снижается на 3 копейки, до 92,31 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь у отметки 12,84 рубля, курс евро растет на 25 копеек, до 101,43 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время растет на 0,68%, до 85,49 доллара за баррель.

"Утренняя сессия среды для пары доллар-рубль началась без внятной динамики. Мы считаем, что доллар предпримет попытки теста июльских пиков, однако ослабление национальной валюты будет сдерживаться благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке, а также реализацией валюты ЦБ. Сегодня ориентируемся на диапазон 91,5-92,5 рубля", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он также отметил, что тренд на ослабление рубля постепенно формируется с конца июля. По мнению аналитика, ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счёта текущих операций. При этом дополнительное давление на рубль могло оказать осторожное отношение мировых инвесторов к рисковым активам на фоне возможного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

"Минфин вчера сообщил о росте цены российской нефти Urals и снижении ее скидки к Brent до менее 20%. Это позитивный факт для рубля, который не был отыгран рынком из-за отсутствия на торгах западных спекулянтов и слабости российских. Принципиально ситуация не меняется – пара доллар-рубль остается в диапазоне 90-92,5 рубля", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".