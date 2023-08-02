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2023
https://1prime.ru/Forex/20230802/841271761.html
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля
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. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля этого года, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 12.04 растет на 77... ПРАЙМ, 02.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля этого года, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 12.04 растет на 77 копеек, до 101,95 рубля. При этом минутами ранее курс европейской валюты максимально поднимался до 102,015 рубля.
Курс доллара в это же время растет на 55 копеек, до 92,88 рубля, а юаня — на 9 копеек, до 12,93 рубля.