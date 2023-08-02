МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей — впервые с 20 июля этого года, следует из данных Московской биржи. Названы страны, запустившие цифровые валюты ЦБ

Курс евро расчетами "завтра" на 12.04 растет на 77 копеек, до 101,95 рубля. При этом минутами ранее курс европейской валюты максимально поднимался до 102,015 рубля.

Курс доллара в это же время растет на 55 копеек, до 92,88 рубля, а юаня — на 9 копеек, до 12,93 рубля.