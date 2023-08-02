МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро в среду днем слабо меняется перед выходом статистики из США, рынки ждут и данные по безработице позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,0979 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0982 доллара. Курс доллара к иене опускался до 142,63 иены со 143,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 102,23 пункта.

Согласно прогнозам, аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) сообщит позднее в среду о том, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле увеличилось на 189 тысяч после роста на 497 тысяч месяцем ранее.

А в пятницу трейдеры ожидают публикацию статистики по безработице в США за июль. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне.

Рынки продолжают оценивать новости о том, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". Таким образом, кредитный рейтинг страны был понижен второй раз за 12 лет — впервые с 2011 года, когда это сделало S&P Global Ratings.