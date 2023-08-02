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2023
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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 93 рублей
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МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро — дороже 102 рублей,... ПРАЙМ, 02.08.2023
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро — дороже 102 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск поднимается на 70 копеек, до 93,03 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,95 рубля, евро — на 99 копеек, до 102,17 рубля.