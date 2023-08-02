МОСКВА, 2 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля усиливает снижение: курс доллара поднялся выше 93 рублей, впервые с 6 июля, юань торгуется в районе 12,95 рубля, евро — дороже 102 рублей, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа начнет расчет индекса коммерческой недвижимости с 21 июля

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.00 мск поднимается на 70 копеек, до 93,03 рубля, юаня – на 11 копеек, до 12,95 рубля, евро — на 99 копеек, до 102,17 рубля.