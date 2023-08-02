МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Экспортеры не смогли помочь рублю укрепиться во время налогового периода, отечественная валюта слабеет на фоне затруднения репатриации валютной выручки, сказали РИА Новости старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин и эксперты "Ренессанс Капитал". Названы страны, запустившие цифровые валюты ЦБ

В среду доллар обновил максимум с 6 июля, поднявшись выше 93 рублей; евро — с 20 июля этого года, подскочив выше 102 рублей; юань — с апреля 2022 года, подскочив выше 13 рублей.

"После завершения налогового периода курс рубля ослабел по причине отсутствия поддержки со стороны экспортеров. К сожалению, экспортеры не оказали значимую поддержку рублю. Очевидно, что репатриация валютной выручки затруднена", — говорит он. "Рубль слабеет в отсутствие предложения валюты. Спрос на валюту предъявляют импортеры, крупный бизнес в рамках выкупа долей недружественных нерезидентов. Часть валюты оседает на зарубежных счетах, объемы торгов на бирже остаются низкими", — добавляет Коныгин.

По словам главного экономиста по России и СНГ+ "Ренессанс Капитал" Софьи Донец и экономиста по России и СНГ+ "Ренессанс Капитал" Андрея Мелащенко, в предыдущие несколько месяцев мы видели движение в сторону ослабления рубля в первые недели месяца на фоне отсутствия значимого притока экспортной валютной выручки и некоторого снижения объема торгов относительно конца месяца. В августе этот тренд, видимо, сохранится, считают они.

"Вместе с тем мы обращаем внимание на то, что запас для поддержки рубля до конца августа и до конца года сохраняется как в связи с повышением нефтяных котировок, так и с учетом ожидаемого замедления роста спроса на импорт. По нашим оценкам, рубль сейчас недооценен относительно долгосрочных фундаментальных трендов максимально с марта прошлого года", — уверены эксперты.

Коныгин считает, что в августе поддержку рублю окажут отложенные продажи валюты экспортеров, который дойдут до рынка. Он ожидает укрепления рубля до 88 рублей за доллар в августе.