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2023
https://1prime.ru/Forex/20230802/841273271.html
Аналитик рассказал, что ожидать от доллара и евро до конца года
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке, не исключено, что евро в текущем году может подняться в район... ПРАЙМ, 02.08.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, евро, рубль, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке, не исключено, что евро в текущем году может подняться в район 105-110 рублей, по доллару ближайший уровень сопротивления – 96 рублей, прокомментировал главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
"Ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций. Следующий уровень сопротивления находится на границе 96 рублей за доллар", — сказал Жильников.
В среду доллар обновил максимум с 6 июля, поднявшись выше 93 рублей; евро — с 20 июля этого года, подскочив выше 102 рублей; юань — с апреля 2022 года, преодолев отметку в 13 рублей.
"Курс 105-110 рублей за евро является менее вероятным сценарием в ближайшее время, так как доллар демонстрирует рост на внешних рынках. Однако в рамках текущего года подобных значений исключать не стоит", — добавил он.