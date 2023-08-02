МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке, не исключено, что евро в текущем году может подняться в район 105-110 рублей, по доллару ближайший уровень сопротивления – 96 рублей, прокомментировал главный аналитик ПСБ Егор Жильников. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 93 рублей

"Ключевое давление на национальную валюту продолжают оказывать опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке, вызванные отсутствием сигналов к улучшению показателей бюджета и счета текущих операций. Следующий уровень сопротивления находится на границе 96 рублей за доллар", — сказал Жильников.

В среду доллар обновил максимум с 6 июля, поднявшись выше 93 рублей; евро — с 20 июля этого года, подскочив выше 102 рублей; юань — с апреля 2022 года, преодолев отметку в 13 рублей.

"Курс 105-110 рублей за евро является менее вероятным сценарием в ближайшее время, так как доллар демонстрирует рост на внешних рынках. Однако в рамках текущего года подобных значений исключать не стоит", — добавил он.