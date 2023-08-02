МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду усиливает падение на фоне низкого предложения валюты из-за окончания налогового периода июля, юань обновляет максимумы с апреля прошлого года — выше 13 рублей, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Доллар торгуется неровно после понижения кредитного рейтинга США

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.33 мск рос на 1,42 рубля, до 93,75 рубля, евро — на 1,63 рубля, до 102,81 рубля, юаня — на 18 копеек, до 13,01 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 91,5 миллиарда рублей против 27,1 миллиарда по евро и 80,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 1,5%, юань — на 1,3%, евро прибавлял 1,5%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля в начале месяца усиливает падение к основным валютам на фоне снижения продаж валюты экспортерами из-за окончания налогового периода июля.

"После завершения налогового периода давление на рубль ощутимо усилилось даже несмотря на благоприятную конъюнктуру на рынке нефти и восстановление цен на российскую смесь Urals до отметок 70 долларов за баррель", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которого не хватает для обеспечения восстановившегося импорта. Ситуация усугубляется продолжающимся выводом валюты не только нерезидентами, выходящими из активов в РФ, но и российскими лицами", — добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.33 мск снижалась на 0,4%, до 84,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 102,45 пункта, сдерживая аппетит к риску на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Произошедшее с конца июня существенное улучшение ситуации на рынке нефти пока не способно остановить ослабление рубля, считает Бабин. Вероятно, увеличение экспортной выручки сдерживается санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть. К тому же страна добровольно сократила добычу для поддержки нефтяных цен, рассуждает он.

"В случае превышения долларом максимумов, достигнутых в первой половине июля — в 93,85 рубля, на краткосрочном горизонте повышается вероятность достижения курсом верхней границы прогнозного диапазона 92,8-94,5 рубля, а курсом юаня — 13,15 рубля", — говорит Фетисов.

"Китайский юань впервые с апреля 2022 года превысил 13 рублей и выглядит немного лучше американской валюты. На их фоне гонконгский доллар демонстрирует более слабую динамику к рублю, продолжая увеличивать недооцененность к доллару в сравнении с кросс-курсом на форексе. Эта разница достигла уже 1,5%, что делает покупку гонконгского доллара за рубли более выгодной, чем любой другой валюты", — советует Бабин.