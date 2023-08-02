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2023
https://1prime.ru/Forex/20230802/841275088.html
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 94 рублей впервые с марта 2022 года
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. Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей — впервые с 28 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.20 мск... ПРАЙМ, 02.08.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс рубля, курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей — впервые с 28 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.20 мск рос на 1,69 рубля, до 94,02 рубля, евро — на 1,70 рубля, до 102,88 рубля, юаня — на 21 копейку, до 13,05 рубля.