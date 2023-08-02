МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение: доллар уже поднялся выше 94 рублей — впервые с 28 марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Аналитик рассказал, что ожидать от доллара и евро до конца года

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.20 мск рос на 1,69 рубля, до 94,02 рубля, евро — на 1,70 рубля, до 102,88 рубля, юаня — на 21 копейку, до 13,05 рубля.