МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ситибанк с 15 августа вводит комиссию за внесение наличных долларов и евро через кассы банка, сообщается на сайте кредитной организации. Исследование выявило, сколько россиян полностью отказались от наличных

"Вводится комиссия за внесение наличных денежных средств в долларах США и евро на текущие и сберегательные счета в АО КБ "Ситибанк" через кассы в отделениях Ситибанка — 5% от суммы операции", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 19 августа перестанут быть доступны все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR).

Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта текущего года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный. Расходы на уход из России группа оценивала в 170 миллионов долларов.