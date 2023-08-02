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Ситибанк введет комиссию за внесение долларов и евро через кассы банка
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Ситибанк с 15 августа вводит комиссию за внесение наличных долларов и евро через кассы банка, сообщается на сайте кредитной организации. "Вводится комиссия за внесение наличных... ПРАЙМ, 02.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ситибанк с 15 августа вводит комиссию за внесение наличных долларов и евро через кассы банка, сообщается на сайте кредитной организации.
"Вводится комиссия за внесение наличных денежных средств в долларах США и евро на текущие и сберегательные счета в АО КБ "Ситибанк" через кассы в отделениях Ситибанка — 5% от суммы операции", — говорится в сообщении.
Кроме того, с 19 августа перестанут быть доступны все виды переводов в рублях и иностранной валюте через систему автоматического банковского обслуживания CitiPhone (IVR).
Citigroup еще в апреле прошлого года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта текущего года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный. Расходы на уход из России группа оценивала в 170 миллионов долларов.