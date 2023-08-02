МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль продолжает падать: евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года, доллар уже по 94,25 рубля, юань – по 13,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 17.58 мск поднимается на 1,82 рубля, до 103 рублей, юань — на 23 копейки, до 13,07 рубля, доллара – на 1,92 рубля, до 94,25 рубля.