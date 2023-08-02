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2023
https://1prime.ru/Forex/20230802/841275787.html
Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года
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. Рубль продолжает падать: евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года, доллар уже по 94,25 рубля, юань – по 13,07 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро... ПРАЙМ, 02.08.2023
валюта, рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль продолжает падать: евро поднялся до 103 рублей впервые с марта 2022 года, доллар уже по 94,25 рубля, юань – по 13,07 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 17.58 мск поднимается на 1,82 рубля, до 103 рублей, юань — на 23 копейки, до 13,07 рубля, доллара – на 1,92 рубля, до 94,25 рубля.