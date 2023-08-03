МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Власти не планируют в ближайшее время покупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы согласно бюджетному правилу, об этом “Ведомостям” сообщил знакомый с планами Минфина информированный источник. Близкий к правительству собеседник газеты также подтвердил информацию. Аналитик рассказал, что ожидать от доллара и евро до конца года

Как ожидается, в августе поступят дополнительные средства от продажи нефти и газа. Минфин при помощи Центробанка закупает в Фонд национального благосостояния (ФНБ) юани и золото, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень. В обратном случае идет продажа средств из резерва на величину разницы между фактическими поступлениями и “базой”.

Причина решения Минфина — сильное ослабление курса рубля в последние месяцы. В такой ситуации интервенции окажут ненужное дополнительное давление на курс рубля.

Средства сверхдоходов будут направлены на финансирование дефицита, благодаря чему темпы использования средств ФНБ замедлятся, уточнил источник. До конца этого года он не ожидает возобновления закупки валюты по бюджетному правилу.

Минфин публикует ожидаемый размер нефтегазовых доходов в начале каждого месяца. Сумма заявленных доходов помогает спрогнозировать объем операций на валютном рынке. Если по итогам предыдущего месяца фактическая сумма поступлений разошлась с оценочной, размер предстоящих интервенций корректируется на эту разницу, напоминает газета.

ЦБ и Минфин вернулись на валютный рынок в январе 2023 года. Но продавали только юани. С 1 августа Центробанк начал дополнительно продавать валюту из ФНБ.

Напомним, после начала СВО в феврале 2022 года, США и Евросоюз ввели запрет на проведение Россией операций с долларами США и евро. Почти половина золотовалютных резервов Банка России была заморожены на счетах западных стран. Позднее Минфин начал операции покупки китайского юаня на Московской бирже для регулирования валютной ликвидности на рынке.