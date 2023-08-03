МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ожидаемое аналитиками сокращение в августе продаж юаней по бюджетному правилу и даже возможное начало осторожных покупок компенсирует ЦБ РФ начавшимися продажами валюты из фонда национального благосостояния (ФНБ) для инвестирования этих средств, однако фактор валютных операций регулятора сейчас не очень значимый для курса рубля, считают опрошенные РИА Новости эксперты. СМИ: Минфин поддержит рубль и откажется от покупки инвалюты на рынке

Запланированный объем продажи валюты в интересах Минфина РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 июля по 4 августа составляет 34,9 миллиарда рублей, по 1,7 миллиарда рублей в день. При этом, как полагают часть аналитиков, в следующий период объем продажи валюты существенно сократится.

За период с 1 января по 30 июня 2023 года нетто-объем операций по размещению средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, выраженные в рублях, составил 288,4 миллиарда рублей. Таким образом, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем данных операций Банка России, как ожидается, составит 2,3 миллиарда рублей.

"Первого августа стартовал новый механизм "зеркалирования" инвестиций, на основе которого ЦБ РФ будет ежедневно до 31 января 2024 года продавать на рынке юани на сумму, как ожидается, 2,3 миллиарда рублей. Суммарно (бюджетное правило и "зеркалирование" инвестиций) из ФНБ уже выбывает юаней примерно на 4 миллиарда рублей в день", — комментирует главный экономист банка "Зенит " Марина Никишова.

МИНФИН VS ЦБ РФ

Отсутствие ежемесячных данных по добыче и экспорту углеводородов и ценам реализации, заявляемые корректировки добычи/экспорта нефти в рамках ОПЕК+, постоянная корректировка налоговых параметров – все это усложняет оценки размера валютных операций в рамках бюджетного правила, считает директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой. Экономист раскрыл, какое испытание готовят рублю в четверг

"Минфин в августе продолжит продавать валюту, несмотря на то, что ожидаемый объем доходов за август совпадет с базовым уровнем. Общий объем операций за месяц составит эквивалент 10-15 миллиардов рублей", — оценивает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Покупать валюту, когда рубль и так слабый, Минфин вряд ли будет, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Возвращение к покупке валюты в ФНБ будет возможно не ранее, чем рубль стабилизируется. Об этом можно будет говорить не ранее, чем в конце 2023 года, когда ситуация с торговым балансом и нефтегазовыми доходами бюджета улучшится, как этого ожидают в Минфине", — добавляет она.

Пока не планируется переход от продажи к покупке юаней в рамках бюджетного правила, также считает директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров.

"Цены на Urals в рублях в июле выросли на четверть, в то время как базовый уровень доходов, запланированный Минфином, даже чуть ниже июньского уровня. Велика вероятность, что в рамках бюджетного правила Минфин все же перейдет к покупкам юаней в ФНБ. Пока они будут иметь символический характер, но для прогнозов по бюджету этот сигнал может быть достаточно важным с точки зрения формирования настроений на рынке", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"В августе могут начаться покупки юаней на символические 5-10 миллиардов рублей — без учета ошибки в оценке доходов Минфином за предыдущий месяц, которая до этого была сопоставима по порядку цифр с расчетными объемами операций и в среднем была отрицательной. Иными словами, операции Минфина могут оказаться около нуля, а суммарно с конверсиями ЦБ РФ из ФНБ в августе будут чистые продажи валюты", — резюмирует Полевой.

ПРОГНОЗ КУРСА

Сохранение нетто-продаж валюты ЦБ РФ в августе поддержат рубль фактически (пусть и не сильно), а отсутствие значительных объемов покупки по биржевому правилу (если вообще они будут) поможет рублю эмоционально – начало покупок валюты рынок может воспринять как триггер для дальнейшей игры против рубля, рассуждает Полевой.

При этом, если соотнести объем валютных операций регулятора с оборотом торгов на бирже, то в среднем это менее 5%, оценивает Никишова из банка "Зенит". "Поэтому продажа юаней из ФНБ может лишь сгладить волатильность курса рубля, но вряд ли станет определяющим фактором его укрепления", — добавляет она.

"Для рубля август может быть позитивным, поскольку сильные нефтегазовые доходы в сочетании с периодом уплаты налогов могут поддержать нацвалюту РФ. Операции в рамках бюджетного правила не должны существенно повлиять на краткосрочную динамику рубля", — рассчитывает Галактионов из "БКС Мир инвестиций"

"Стоит помнить, что роль сырьевой конъюнктуры сейчас невысока, продажи экспортеров менее значительны/стабильны, а основное влияние на рубль оказывают финансовые потоки – операции физлиц (сейчас, скорее, чистые продажи валюты), инвестиционных компаний/брокеров (покупка валюты под замещение евробондов и редомицилляцию АДР/ГДР), погашение валютного долга/конвертация в рубль (спрос на валюту) и настоящий структурный отток капитала, связанный с геополитическими и внутриполитическими рисками", — резюмировал Полевой.