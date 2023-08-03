МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга перешел к снижению после неоднозначной динамики на открытии: американская валюта дорожает до 94,2 рубля, китайская — до 13,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист раскрыл, какое испытание готовят рублю в четверг

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск растет на 4 копейки, до 94,2 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,08 рубля, евро — на 7 копеек, до 103,07 рубля.