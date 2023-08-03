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2023
https://1prime.ru/Forex/20230803/841278240.html
Курс доллара растет до 94,2 рубля
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Курс рубля в начале торгов четверга перешел к снижению после неоднозначной динамики на открытии: американская валюта дорожает до 94,2 рубля, китайская — до 13,08 рубля, следует из... ПРАЙМ, 03.08.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, юань, евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга перешел к снижению после неоднозначной динамики на открытии: американская валюта дорожает до 94,2 рубля, китайская — до 13,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск растет на 4 копейки, до 94,2 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,08 рубля, евро — на 7 копеек, до 103,07 рубля.