МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Валюты Австралии и Новой Зеландии в четверг находились под давлением, так как инвесторы понизили оценку вероятности дальнейшего повышения ставок в этих странах. Экономист раскрыл, какое испытание готовят рублю в четверг

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6533, потеряв на предыдущей сессии 1,1%. Прорыв сопротивления 0,6595 обусловил негативные перспективы пары, нацелив ее на минимум мая 0,6459.

Пара новозеландский доллар/доллар США отступила до 0,6070, также снизившись в среду на 1,1%. Уровни поддержки пары находятся на 0,6050 и 0,5986.

Обе эти валюты находятся под давлением с тех пор, как во вторник Резервный банк Австралии не стал повышать процентные ставки. Рынки предположили, что он закончил цикл ужесточения политики.

Вышедшие в четверг данные увеличили вероятность продолжительной паузы в цикле: розничные продажи в Австралии во 2-м квартале сократился третий квартал подряд.

Такого продолжительного периода сокращения не было с 2008 года. По сравнению со 2-м кварталом прошлого года продажи упали на 1,4%, что стало самым глубоким падением в истории наблюдений при годовом росте населения на 2,4%.

Теперь рынки с вероятностью около 50% прогнозируют еще одно повышение ключевой ставки РБА до 4,35% в ноябре, но на решение банка могут повлиять выходящие до заседания данные по инфляции за 3-й квартал.

При такой низкой оценке вероятности повышения ставок доходность десятилетних облигаций Австралии находится на уровне 4,06%, в то время как доходность долговых обязательств США устойчиво растет.

В результате теперь австралийские облигации приносят на четыре базисных пункта меньше дохода, чем американские, а на определенном этапе в июле их доходность была на 31 базисный пункт выше.

Опубликованные в среду данные показали, что сильный спрос на рабочую силу в Новой Зеландии нивелируется большим протоком мигрантов. Это спровоцировало рост уровня безработицы и понизило вероятность дальнейшего повышения ставок Резервного банка Ново Зеландии.

"С точки зрения РБНЗ, более сбалансированный рынок труда, на котором предложение соответствует спросу, оказывает меньшее инфляционное давлением", — сказал главный экономист Kiwibank Джэррод Керр.

"Если мы правы, то очередным шагом будет понижение ставок в начале следующего года", — добавил он.

Рынки почти не учитывают в котировках понижение ключевой ставки от текущего уровня 5,5% до августа 2024 года.