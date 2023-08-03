МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Юань укрепился против доллара США в четверг, торгуясь в узком диапазоне. Его поддержал более высокий, чем ожидали рынки, срединный курс, а также превысившие прогноз результаты опроса, указавшие на ускорение роста активности в сфере услуг Китая. Экономист раскрыл, какое испытание готовят рублю в четверг

Рассчитываемый компаниями Caixin и S&P Global индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая в июле вырос до 54,1 с 53,9 в июне. Значения индекса уже седьмой месяц подряд оставались выше отметки 50, указывая на рост активности.

Эти данные противоречат вышедшему ранее официальному отчету, согласно которому рост активности в сфере услуг в июле замедлился.

"Пока трудно судить, будут ли приняты конкретные меры поддержки расходов потребителей", — сказал аналитик ANZ Кхун Гох.

Перед началом торгов центральный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1495 против 7,1368 в среду. На континентальном рынке пара открылась на уровне 7,1888, а на момент написания статьи торговалась 7,1916.

Индекс доллара поднялся до 102,666 от уровня закрытия предыдущей сессии 102,59.

В среду Министерство финансов США объявило, что продаст долгосрочные облигации на 103 млрд долларов. Эта сумма больше той, которую ожидали дилеры, и доходность десятилетних облигаций выросла и достигала максимума с ноября.

Прорыв доходности выше 4,1% спровоцирует дальнейшую распродажу рискованных активов, что поддержит доллар и окажет давление на юань, сказал Гох.

Пара доллар США/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,201.