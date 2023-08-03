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2023
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Минфин возобновит покупки валюты по бюджетному правилу
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Минфин России возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила впервые с января 2022 года — объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с... ПРАЙМ, 03.08.2023
новости, валюта, рынки, финансы, рф, минфин, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Минфин России возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила впервые с января 2022 года — объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день, следует из сообщения министерства.
"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2023 года в размере 73,2 миллиарда рублей", — сообщил Минфин. При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2023 года составило отрицательную величину – минус 32,7 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 миллиарда рублей", — сообщает министерство.
"Операции будут проводиться в период с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.