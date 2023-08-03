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Песков оценил возможнось введения единой валюты БРИКС
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Введение единой валюты БРИКС в данный момент вряд ли реализуемо, тему будут обсуждать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вряд ли это реализуемо, но это не... ПРАЙМ, 03.08.2023
валюта, рынки, новости, дмитрий песков, брикс, единая валюта брикс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Введение единой валюты БРИКС в данный момент вряд ли реализуемо, тему будут обсуждать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вряд ли это реализуемо, но это не значит, что это не нужно обсуждать. Обсуждения на этот счет, конечно же, будут продолжаться", — сказал он журналистам.
Кроме того, добавил Песков, страны-члены БРИКС будут обсуждать присоединение новых членов, в том числе ОАЭ, Саудовской Аргентины и Аргентины.
"Это предмет дискуссии, мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они состоятся между государствами-членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас достаточно конструктивное взаимодействие осуществляется в самых различных областях", — подчеркнул он.
По словам официального представитель Кремля, расширение БРИКС поспособствует укреплению организации.