МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Введение единой валюты БРИКС в данный момент вряд ли реализуемо, тему будут обсуждать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС

"Вряд ли это реализуемо, но это не значит, что это не нужно обсуждать. Обсуждения на этот счет, конечно же, будут продолжаться", — сказал он журналистам.

Кроме того, добавил Песков, страны-члены БРИКС будут обсуждать присоединение новых членов, в том числе ОАЭ, Саудовской Аргентины и Аргентины.

"Это предмет дискуссии, мы не думаем, что нужно забегать вперед и до того, как они состоятся между государствами-членами БРИКС, мы должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас достаточно конструктивное взаимодействие осуществляется в самых различных областях", — подчеркнул он.

По словам официального представитель Кремля, расширение БРИКС поспособствует укреплению организации.