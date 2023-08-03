МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Курс доллара растет до 94,2 рубля

"Процесс дедолларизации мировой экономике неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", — сказал Песков.