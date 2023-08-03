2023-08-03T12:35:45+03:00
2023-08-03T12:35:45+03:00
2023-08-03T12:35:45+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230803/841282116.html
Песков заявил о дедолларизации мировой экономики
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 03.08.2023
валюта, рынки, новости, дмитрий песков, дедолларизация, мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390887.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390887.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390886.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390886.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390874.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390874.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230803/841278240.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Процесс дедолларизации мировой экономике неумолимо идет, многие страны тяготеют к траектории на использование национальных валют взаимных расчетов, также естественно ведутся экспертные обсуждения о возможности, целесообразности и реализуемости планов по введению национальной валюты", — сказал Песков.