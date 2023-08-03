2023-08-03T15:25:41+03:00
2023-08-03T15:25:41+03:00
2023-08-03T15:25:41+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230803/841284744.html
Цифровой рубль обзавелся логотипом
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Банк России в четверг представил логотип цифрового рубля: это знак рубля в окружности, выполнен в кораллово-алом и белом цветах, говорится в сообщении регулятора. "Совет... ПРАЙМ, 03.08.2023
валюта, рынки, новости, банк россии, цифровой рубль, логотип
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России в четверг представил логотип цифрового рубля: это знак рубля в окружности, выполнен в кораллово-алом и белом цветах, говорится в сообщении регулятора.
"Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России", — сказано в сообщении.
Основные цвета логотипа — кораллово-алый (оттенок красного) и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот.
Отмечается, что этот логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.
Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. Планируется, что в текущем месяце начнется пилотирование операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.