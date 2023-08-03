МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк России в четверг представил логотип цифрового рубля: это знак рубля в окружности, выполнен в кораллово-алом и белом цветах, говорится в сообщении регулятора. Аналитики заявили об ограниченности развития рынка ЦФА

"Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России", — сказано в сообщении.

Основные цвета логотипа — кораллово-алый (оттенок красного) и белый: белое изображение на красном фоне и наоборот.

Отмечается, что этот логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Банк России начал работу по созданию цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране. Планируется, что в текущем месяце начнется пилотирование операций с реальными цифровыми рублями с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.