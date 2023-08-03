МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара опускается по отношению к мировым валютам, таким как евро и иена, после выхода статистики в США, свидетельствуют данные торгов. Банк Англии назвал ожидаемую инфляцию в Великобритании по итогам года

По состоянию на 19.34 мск курс евро к доллару рос до 1,0954 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0936 доллара. Курс доллара к иене опускался до 142,54 иены со 143,32 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 102,45 пункта.

Инвесторы отреагировали на опубликованную макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 июля, выросло на 6 тысяч с показателя предыдущей недели, до 227 тысяч, как и ожидали аналитики. А индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился до 52,7% с показателя июня в 53,9%. Аналитики при этом прогнозировали снижение показателя лишь до 53%.

В пятницу выйдут данные по безработице в США за июль. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне. В тот же день опубликуют свои финансовые отчеты одни из крупнейших американских компаний: Apple и Amazon.