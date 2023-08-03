МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в четверг продолжила активно падать — уже третью сессию подряд — к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Цены на золото стабилизировались

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 83 копейки, до 94,99 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,12 рубля, евро — на 24 копейки, до 103,24 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам дня составил 126,2 миллиарда рублей против 35,7 миллиарда по евро и 93,1 миллиарда по доллару.

Доллар за день вырос к рублю на 0,9%, евро – на 0,2%, юань — на 0,4%.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты после неудачных попыток стабилизироваться опять пошел вниз.

"Российская валюта продолжила демонстрировать выраженную слабость. Сохраняется эффект от дисбаланса между повышенным спросом на валюту со стороны импортеров и притоком экспортной выручки, на которую давят санкционные ограничения и трудности с репатриацией из ряда стран. С другой стороны, сказывается низкая ликвидность рынка, ставшего особенно "тонким" в сезон отпусков", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Минфин России возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила впервые с января 2022 года — объем покупки валюты и золота по бюджетному правилу в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. С учетом продаж валюты ЦБ РФ на 2,3 миллиарда в рамках инвестирования средств ФНБ, получается, что ежедневные продажи юаней составят в августе 0,5 миллиарда рублей.

Стоимость нефти к 21.20 мск росла на 2,3% до 85,1 доллара за баррель сорта Brent, хотя большую часть дня провела в районе 84 долларов.

ПРОГНОЗЫ

Краткосрочно нельзя исключать сценарий, при котором доллар протестирует новые экстремумы против рубля, допускает Бахтин.

"Фундаментально, с учетом улучшения динамики бюджетных параметров, монетарной жесткости ЦБ, сужения ценового спреда между Urals и Brent, инвалюты должны стоить дешевле, и вскоре тенденция может развернуться. Наш прогноз по курсу доллара на пятницу — 92-95 рублей", — добавляет он.

В ближайшие дни ставки МБК (межбанковского кредитования) могут остаться вблизи или закрепиться выше ключевой ставки из-за окончания периода усреднения обязательных резервов (во вторник), когда на фоне неравномерного распределения ликвидности по системе часть участников рынка будет проявлять повышенный спрос на рублевые средства, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля.