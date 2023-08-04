2023-08-04T07:17:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/Forex/20230804/841291073.html
Рубль в начале торгов показывает разнонаправленную динамику
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Курс рубля в начале торгов растет против доллара, курс американской валюты к текущему моменту снижается до 94,56 рубля, китайской – прибавляет до 13,13 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 04.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет против доллара, курс американской валюты к текущему моменту снижается до 94,56 рубля, китайской – прибавляет до 13,13 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 43 копейки, до 94,56 рубля, евро — прибавляет 8 копеек, достигая 103,31 рубля, юаня – увеличивается на 1 копейку, до 13,13 рубля.