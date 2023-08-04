МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет против доллара, курс американской валюты к текущему моменту снижается до 94,56 рубля, китайской – прибавляет до 13,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль продолжил в четверг ощутимо падать третий день подряд

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 43 копейки, до 94,56 рубля, евро — прибавляет 8 копеек, достигая 103,31 рубля, юаня – увеличивается на 1 копейку, до 13,13 рубля.