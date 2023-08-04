МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Китайский юань утратил часть позиций, завоеванных против доллара США в пятницу утром, и, по всей видимости, нацеливается на падение по итогам недели. Ухудшение отношения инвесторов к юаню связано с тем, что надежды на скорые меры поддержки китайской экономики ослабли. Доллар ослабевает к евро и иене после статистики по США

В начале дня юань поднялся до максимума за неделю, но потом отступил под впечатлением от пресс-конференции представителя китайских властей, посвященной макроэкономической политике.

Представитель центрального банка заявил о том, что снижение резервных требований (RRR), операции на открытом рынке и инструменты денежно-кредитной политики необходимо использовать гибко, чтобы обеспечить достаточную ликвидность в банковской системе.

Цзоу Лань, глава подразделения денежно-кредитной политики в Народном банке Китая, отметил, что ориентиры и поддержка будут обеспечены для банков, чтобы можно было корректировать процентные ставки по находящимся в процессе погашения ипотечным кредитам и разумно корректировать стоимость пассивов. При этом каких-то конкретных деталей реализации политики не было.

"В конце июля рынок увидел более подробные и конкретные меры, но надежда на движимое мерами государственной поддержки восстановления экономики трансформировались в разочарование по поводу охвата и глубины стимулирования, — отметили в Societe Generale. — Таким образом, баланс рисков для пары доллар США/юань в нынешнем диапазоне смещен в сторону роста".

В прошлом месяце Политбюро обещало поддержать экономику, переживающую период трудного восстановления после пандемии, и инвесторы жадно ждут конкретных мер.

Новость дополняется