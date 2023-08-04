МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рубль поздним утром в пятницу корректируется вверх к доллару, курс которого удерживается ниже психологически важной отметки в 95 рублей, практически достигнутой накануне, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рубль придавило фактами

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.26 мск падает на 42 копейки, до 94,57 рубля, юань прибавляет 2 копейки, до 13,14 рубля, евро – 29 копеек, до 103,53 рубля следует из данных Московской биржи. В четверг доллар на закрытии стоил 94,99 рубля.

Стоимость нефти к 11.36 мск растет на 0,39% до 85,47 доллара за баррель сорта Brent, удерживаясь около максимума с апреля.

Несмотря на утренние попытки коррекции рубля вверх, российская валюта выглядит весьма уязвимой к сохранению понижательного тренда, предупреждает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Опасаемся, что доллар может завершить недельные торги в диапазоне 95-96 рублей, надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", — добавляет он.

Накануне курс доллара практически вышел на несильное сопротивление росту в 95 рублей, пробой которого откроет ему дорогу на движение к почти "катастрофической" отметке 100 рублей, комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Продолжаем надеяться, что этого не произойдет. Ждем увеличения притока валютной выручки из-за роста цен на нефть", — добавляет он.