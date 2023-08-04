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2023
https://1prime.ru/Forex/20230804/841295570.html
Доллар поднимался до 95 рублей впервые с марта 2022 года
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Рубль на короткое время несколько ослаб, и курс доллара достиг круглой отметки 95 рублей, после чего нацвалюта продолжила попытки коррекции вверх, следует из данных Московской... ПРАЙМ, 04.08.2023
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рубль на короткое время несколько ослаб, и курс доллара достиг круглой отметки 95 рублей, после чего нацвалюта продолжила попытки коррекции вверх, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 11.59 мск снижается на 10 копеек, до 94,89 рубля, евро — прибавляет 55 копеек, достигая 103,78 рубля, юаня — 6 копеек, до 13,18 рубля.
Минутами ранее доллар максимально поднимался в цене до 95 рублей — максимума с 28 марта прошлого года.