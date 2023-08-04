МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рубль на короткое время несколько ослаб, и курс доллара достиг круглой отметки 95 рублей, после чего нацвалюта продолжила попытки коррекции вверх, следует из данных Московской биржи. Юань нацелился на падение по итогам недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.59 мск снижается на 10 копеек, до 94,89 рубля, евро — прибавляет 55 копеек, достигая 103,78 рубля, юаня — 6 копеек, до 13,18 рубля.

Минутами ранее доллар максимально поднимался в цене до 95 рублей — максимума с 28 марта прошлого года.