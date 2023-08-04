МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рубль на короткое время несколько слабел, и курс евро превысил 104 рубля, а доллар — 95 рублей, до максимумов с марта прошлого года, затем обе валюты откатились ниже этих уровней, следует из данных Московской биржи. Рубль придавило фактами

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск снижается на 3 копейки, до 94,96 рубля, евро — прибавляет 60 копеек, достигая 103,83 рубля, юаня — 7 копеек, до 13,19 рубля.

Минутами ранее курс евро максимально поднимался до 104,08 рубля — на максимум с 28 марта 2022 года, доллар — до 95,15 рубля.