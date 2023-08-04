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2023
https://1prime.ru/Forex/20230804/841296277.html
Евро превысил 104 рубля впервые с марта 2022 года
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Рубль на короткое время несколько слабел, и курс евро превысил 104 рубля, а доллар — 95 рублей, до максимумов с марта прошлого года, затем обе валюты откатились ниже этих уровней,... ПРАЙМ, 04.08.2023
валюта, рынки, новости, рубль, евро, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рубль на короткое время несколько слабел, и курс евро превысил 104 рубля, а доллар — 95 рублей, до максимумов с марта прошлого года, затем обе валюты откатились ниже этих уровней, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.27 мск снижается на 3 копейки, до 94,96 рубля, евро — прибавляет 60 копеек, достигая 103,83 рубля, юаня — 7 копеек, до 13,19 рубля.
Минутами ранее курс евро максимально поднимался до 104,08 рубля — на максимум с 28 марта 2022 года, доллар — до 95,15 рубля.