МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, слабо меняется в пятницу днем перед выходом данных по безработице в США за прошлый месяц, свидетельствуют данные торгов. Доллар поднимался до 95 рублей впервые с марта 2022 года

По состоянию на 12.31 мск курс евро к доллару незначительно снижается до 1,0942 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0944 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 142,69 иены со 142,54 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) остается на уровне прошлого закрытия в 102,55 пункта.

Позднее в пятницу перед открытием торгов в США ожидается выход данных о рынке труда в стране. Аналитики прогнозируют, что безработица в июле осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне.

Рынки также оценивают статистику из еврозоны. Розничные продажи в еврозоне за июнь снизились в месячном выражении на 0,3% вместо роста на 0,2%. В годовом выражении показатель снизился на 1,4%, ожидалось уменьшение на 1,7%.

На следующей неделе рынки ожидают выход статистики по инфляции в США за июль. Трейдеры будут следить за тем, продолжила ли замедляться годовая инфляция в стране. По итогам июня инфляция замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, целевой показатель составляет 2%.