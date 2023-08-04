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2023
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Евро превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года
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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 105 рублей — максимума с марта прошлого года на фоне роста курса евро к доллару выше 1,1 доллара, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 04.08.2023
валюта, рынки, новости, евро, рубль, курсы валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 105 рублей — максимума с марта прошлого года на фоне роста курса евро к доллару выше 1,1 доллара, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.25 мск растет на 1,96 рубля, до 105,19 рубля. При этом курс евро к доллару растет на 0,62%, до 1,101 доллара.
Курс доллара в это же время растет на 54 копейки, до 95,53 рубля, юаня — на 16 копеек, до 13,28 рубля.