МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс евро на Московской бирже поднялся выше 105 рублей — максимума с марта прошлого года на фоне роста курса евро к доллару выше 1,1 доллара, следует из данных Московской биржи. Доллар стабилен к основным валютам в преддверии статистики

Курс евро расчетами "завтра" на 16.25 мск растет на 1,96 рубля, до 105,19 рубля. При этом курс евро к доллару растет на 0,62%, до 1,101 доллара.

Курс доллара в это же время растет на 54 копейки, до 95,53 рубля, юаня — на 16 копеек, до 13,28 рубля.