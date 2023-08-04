МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в пятницу днем продолжает падать – уже четвертую сессию подряд, обновляя минимумы с весны 2022 года к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций продолжает рост на фоне дорожающей нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 23 копейки, до 95,22 рубля, евро – на 1,48 рубля, до 104,72 рубля, юаня – на 12 копеек, до 13,24 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар и евро обновили максимумы с марта 2022 года: 95,38 рубля и 104,79 рубля соответственно, юань – с апреля-2022: 13,24 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 101,1 миллиарда рублей против 28,8 миллиарда по евро и 92,1 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,3%, юань – на 0,9%, евро – на 1,5%.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты после неудачных утренних попыток стабилизироваться и скорректироваться вверх, опять пошел вниз.

"Ключевые факторы продолжают оказывать давление на рубль. Прежде всего это недостаточное предложение иностранной валюты, вызванное сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитики, а также добровольного снижения Россией экспорта нефти для поддержки мировых цен", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 15.58 мск росла на 0,5% до 85,5 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) терял около 0,3%, до 102,2 пункта, но оставался около максимумов с начала июля, оказывая давление на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Слабость рубля можно связать, в основном, с низким сальдо торгового баланса, считают аналитики Райффайзенбанка. Повышенную волатильность курса определяет низкая ликвидность рынка (в том числе отсутствие систематической поддержки предложения валюты, например, со стороны экспортеров), добавляют они.

В то же время спрос на валюту остается высоким как со стороны восстановившегося импорта, так и выводящих из страны денежные средства российских лиц и нерезидентов, которые выходят из своих активов в РФ, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Пока улучшение конъюнктуры сырьевого рынка не способно существенно уменьшить разбалансировку отечественного валютного рынка", — добавляет он.