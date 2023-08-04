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2023
https://1prime.ru/Forex/20230804/841301377.html
Курс доллара поднялся до 96 рублей впервые с марта 2022 года
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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей — максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск растет... ПРАЙМ, 04.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей — максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск растет на 1,1 рубля, до 96,09 рубля.
Курс евро в это же время растет на 2,72 рубля, до 105,95 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,37 рубля.
КУРС ЕВРО НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 106 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С МАРТА 2022 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ
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