МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 рублей — максимума с марта прошлого года, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.50 мск растет на 1,1 рубля, до 96,09 рубля.

Курс евро в это же время растет на 2,72 рубля, до 105,95 рубля, юаня — на 25 копеек, до 13,37 рубля.

КУРС ЕВРО НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 106 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С МАРТА 2022 ГОДА — ДАННЫЕ ТОРГОВ

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