МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослаб к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций упал по итогам пятницы, но вырос по итогам недели

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 70 копеек, до 95,69 рубля, юаня — на 22 копейки, до 13,33 рубля, евро — на 2,38 рубля, до 105,61 рубля.

Доллар за неделю вырос на 3,98 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 4,69 рубля.