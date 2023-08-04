2023-08-04T19:09:23+03:00
2023-08-04T19:09:23+03:00
2023-08-04T19:09:23+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230804/841302971.html
Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 95,69 рубля
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Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослаб к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день... ПРАЙМ, 04.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, россия, доллар, торги, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и недели в целом ослаб к доллару, юаню и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 70 копеек, до 95,69 рубля, юаня — на 22 копейки, до 13,33 рубля, евро — на 2,38 рубля, до 105,61 рубля.
Доллар за неделю вырос на 3,98 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 4,69 рубля.