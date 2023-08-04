МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рубль заметно ослаб к доллару, юаню и евро по итогам торгов пятницы и недели в целом, несмотря на существенный рост цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Доллар на Мосбирже завершил неделю на отметке 95,69 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 70 копеек, до 95,69 рубля, юаня — на 22 копейки, до 13,33 рубля, евро — на 2,38 рубля, до 105,61 рубля.

Объем торгов юанем составил 125,7 миллиарда рублей против 113,23 миллиарда по доллару и 36,23 миллиарда по евро.

Доллар за неделю вырос на 3,98 рубля, юань — на 53 копейки, евро — на 4,69 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent к 19.30 мск дорожал на 1,37%, до 86,31 доллара за баррель.

НЕФТЬ НЕ ПОДДЕРЖАЛА РУБЛЬ

"Ослабление курса рубля, вероятно, по-прежнему связано со слабостью счета текущих операций. Несмотря на то, что в июле цены на российскую нефть заметно выросли, рост цен на нефть с некоторым лагом переносится в выручку компаний-экспортеров, поэтому данный фактор не оказывает заметной поддержки курсу рубля на текущий момент. При этом импорт, а также спрос на валюту в рамках сезона отпусков остаются высокими", — говорит Антон Кравченко из УК "Первая".

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" полагает, что давление на рубль оказал высокий внутренний спрос на иностранную валюту при недостаточном ее притоке в страну, связанном с сокращением экспортной выручки из-за санкционных ограничений, геополитическими факторами, трудностями с репатриацией средств из ряда стран, а также добровольным снижением Россией экспорта нефти.

Юрий Кравченко из "Велес капитала" считает, что в данный момент рубль повторяет сценарий конца июня — начала июля, когда в условиях низкой биржевой ликвидности и отсутствия предложения валютной выручки повышенный спрос на валюту со стороны ряда крупных игроков резко ослабил позиции российской валюты.

"Отметим, что в летние месяцы дополнительный спрос на валюту, вероятно, активно предъявляет и население", — дополнил он.

ПРОГНОЗЫ

"На данном этапе российской валюте остается надеяться, что в начале следующей недели спрос на валюту на достигнутых уровнях будет удовлетворен. В этом случае ожидаем коррекции доллара ниже 94 рублей (в сторону июльского пика)", — прогнозирует Юрий Кравченко.

Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции" на следующей неделе ожидает продолжения ослабления рубля.

"Мы по-прежнему считаем, что текущие курсовые значения не отражают справедливую, фундаментальную картину, при которой основные валюты должны быть на 7-10% ниже текущих значений. После того как в курс с временным лагом начнет транслироваться подъем цен на нефть, начавшийся в конце июля, доллар может быстро откатиться в направлении 90 рублей. Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 93-97 рублей", — заключает Буйволов.