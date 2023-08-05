МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Доллар в последнее время растет без откатов, его уровень уже "выше крыши", без решений Банка России в поддержку рубля американская валюта может дорасти до 120 рублей, хоть и тяжело прогнозировать, на каком временном отрезке, поделился мнением с РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. Эксперты ожидают укрепления российской валюты на следующей неделе

В пятницу в ходе торгов курс доллара поднимался до 96,29 рубля, обновив максимум с 28 марта 2022 года.

"Доллар уже "выше крыши". Идет рост без откатов, и, скорее всего, пока не выступят представители монетарных властей, то откатов вниз мы, наверное, и не увидим. Увидим ли мы обновление исторического максимума по доллару на уровне в 121,5 рубля, пока нельзя сказать. Пока возникает аналогия с 2014 и 2016 годами: в 2014 году доллар достиг максимума в 80,1 рубля, а в 2016 году – почти 86 рублей", — сказал Дроздов.

По его мнению, когда курс доллара начал набирать обороты вверх, рынок ждал сигналов со стороны ЦБ РФ, однако отчетливых интервенций со стороны регулятора не последовало. В то же время, говорит эксперт, в 2020 году монетарные власти поддерживали рубль: "когда он подошел к 82 рублям за доллар, объявили, что будут продавать валюту на открытом рынке".

Как полагает эксперт, то, что Банк России продает сейчас валюту в рамках бюджетного правила – это продажа для наполнения бюджета, а не в поддержку рубля. Дроздов отметил, что "на рынке ходят слухи, что на повышение иностранной валюты играют несколько игроков". Когда Банк России не выходит на рынок с интервенциями в поддержку рубля, спекулянты могут играть до бесконечности, пока не скажут стоп, считает аналитик.

Добавляя, что такие уровни год назад уже фиксировались, поэтому "я не удивлюсь, если со временем мы и до 120 рублей за доллар добежим, а сказать, когда это будет, сложно". Эксперт еще раз подчеркнул, что все внимание сконцентрировано на том, скажут ли представители ЦБ что-либо в поддержку рубля.