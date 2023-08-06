МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. На следующей неделе российская валюта будет торговаться в пределах 94-97 рублей к доллару, евро — в диапазоне 104,5-107 рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рубль в свободном движении отдает уровень 95 против доллара

"Новые максимумы по рублю к евро и доллару — это вопрос времени. Рубль может продолжить терять позиции до сентябрьского заседания Банка России", — отметил собеседник агентства.

Пока говорить о завершении фазы ослабления рубля, рано, так как она имеет фундаментальные, а не технические основания, подчеркнул эксперт.

"Стратегическим фактором давления на позиции рубля остается дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке. Пока здесь не будет принципиальных изменений, для доллара и евро продолжат давить. Cущественной коррекции валютных пар можно ожидать после 15 сентября, когда ЦБ объявит решение по ключевой ставке", — объяснил Антонов.

По его мнению, регулятор может повысить ключевую ставку в сентябре на 1-1,5 процентного пункта, до 9,5-10 процентов годовых. На такое решение рубль может отреагировать ростом: доллар может упасть ниже 90 рублей, евро ниже 100 рублей, юань ниже 12,9 рубля.

В случае укрепления юаня выше 13 рублей является позитивным сигналом прежде всего для российских экспортеров. Но объяснить рост только ослаблением рубля не получится: КНР — одна из сильнейших экономик мира, которая растет, в то время как многие страны Запада приближаются к рецессии или уже находятся в ней.