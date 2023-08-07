МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, такие операции начнут осуществляться впервые с января 2022 года. Объем покупок в период с 7 августа по 6 сентября составит 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. Раскрыто, сколько средств из ФНБ Минфин продал в июле

На покупки валюты и золота по бюджетному правилу министерство наплавляет дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа, чтобы впоследствии перевести эти деньги в ФНБ.

Власти ранее отказались от валют недружественных стран в ФНБ – для пополнения фонда Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ РФ.

При этом Банк России ранее начал продавать валюту из ФНБ для инвестирования этих средств в разрешенные активы: с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года ежедневный объем таких продаж составит 2,3 миллиарда рублей. Данные регулятора за 1 августа подтверждают это.

Таким образом, по оценке директора по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрия Полевого, ежедневные чистые продажи Центробанком РФ юаней на внутреннем рынке могут составлять в августе — начале сентября 0,5-1,2 миллиарда рублей при условии, что в рамках бюджетного правила будет покупаться и золото.

Опрошенные РИА Новости эксперты не ожидают значимого влияния этих операций на курс рубля, поскольку их доля в общем обороте торгов на бирже очень мала. Основное влияние на курс, по их словам, оказывают финансовые операции корпораций и граждан.