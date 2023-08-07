МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к доллару и мало меняется в паре с юанем: американская валюта дорожает до 96,17 рубля, китайская торгуется почти по 13,34 рубля, евро поднимается до 105,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль упал по итогам недели, проигнорировав рост нефтяных цен

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск растет на 49 копеек — до 96,17 рубля, курс юаня мало меняется, он торгуется по 13,34 рубля, евро дорожает на 4 копейки — до 105,65 рубля.