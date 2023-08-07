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2023
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Курс рубля снижается к доллару и мало меняется к юаню
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Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к доллару и мало меняется в паре с юанем: американская валюта дорожает до 96,17 рубля, китайская торгуется почти по 13,34 рубля,... ПРАЙМ, 07.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника снижается к доллару и мало меняется в паре с юанем: американская валюта дорожает до 96,17 рубля, китайская торгуется почти по 13,34 рубля, евро поднимается до 105,65 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск растет на 49 копеек — до 96,17 рубля, курс юаня мало меняется, он торгуется по 13,34 рубля, евро дорожает на 4 копейки — до 105,65 рубля.