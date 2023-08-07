МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, пока рынок ожидает важной макростатистики, так, аналитики предполагают заметное снижение инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Экс-разведчик США объяснил, почему американская политика "самоубийство"

По состоянию на 8.11 мск курс евро к доллару снижается до 1,0994 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1010 доллара, курс доллара к иене растёт до 142,13 иены со 141,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 102,14 пункта.

Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США. Минтруд страны опубликует эту информацию в четверг, аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее.

Эта статистика может также подсказать инвесторам дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание состоится в сентябре. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков ждут, что регулятор сохранит учётную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют минимальное повышение.

Валютный рынок также по-прежнему оценивает статистику пятницы. В последний день прошлой рабочей недели министерство труда США сообщило, что безработица в стране в июле снизилась до 3,5% с уровня июня в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч. При этом аналитики полагали, что показатель безработицы останется на уровне предыдущего месяца в 3,6%, а увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на 200 тысяч.