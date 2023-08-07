2023-08-07T10:50:00+03:00
2023-08-07T11:05:45+03:00
2023-08-07T10:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230807/841315739.html
Курс доллара на Мосбирже вырос до 97 рублей впервые с марта 2022 года
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Курс рубля в понедельник усилил снижение: доллар поднялся выше 97 рублей, впервые с 25 марта прошлого года, евро закрепляется выше 106 рублей, юань — выше 13,4 рубля, следует из... ПРАЙМ, 07.08.2023
валюта, рынки, новости, московская биржа, курс евро, курс доллара
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390887.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390887.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390886.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390886.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390874.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83639/08/836390874.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20230807/841309610.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усилил снижение: доллар поднялся выше 97 рублей, впервые с 25 марта прошлого года, евро закрепляется выше 106 рублей, юань — выше 13,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 1,01 рубля, до 96,70 рубля, но минутами ранее достигал 97,02 рубля.
Курс юаня в то же время растет на 9 копеек, до 13,42 рубля, евро — на 64 копейки, до 106,25 рубля.