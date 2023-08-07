МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник усилил снижение: доллар поднялся выше 97 рублей, впервые с 25 марта прошлого года, евро закрепляется выше 106 рублей, юань — выше 13,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Что должно случиться, чтобы доллар пробил отметку 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 1,01 рубля, до 96,70 рубля, но минутами ранее достигал 97,02 рубля.

Курс юаня в то же время растет на 9 копеек, до 13,42 рубля, евро — на 64 копейки, до 106,25 рубля.