МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник днем продолжает падать – уже пятую сессию подряд, обновляя минимумы с весны 2022 года к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, следует из данных торгов. Что должно случиться, чтобы доллар пробил отметку 100 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.37 мск рос на 73 копейки, до 96,42 рубля, евро – на 54 копейки, до 106,16 рубля, юаня – на 5 копеек, до 13,38 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее в понедельник доллар и евро обновили максимумы с марта 2022 года: 97,06 рубля и 106,62 рубля соответственно, юань – с апреля 2022 года: 13,47 рубля.

Объем торгов юанями при этом составлял 152 миллиарда рублей против 32,6 миллиарда по евро и 85,9 миллиарда по доллару.

Доллар при этом рос к рублю на 0,8%, юань – на 0,4%, евро – на 0,5%.

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс российской валюты с начала новой недели продолжает скатываться вниз, несмотря на дорогую нефть.

"Давление на рубль продолжает оказывать рыночная разбалансированность, вызванная, с одной стороны, нехваткой иностранной валюты из-за недостаточного объема экспортной выручки, с другой — повышенным спросом на валюту со стороны импорта, а также выводящих свои активы российских лиц и нерезидентов", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Плюсы и минусы цифрового рубля: кому стоит попробовать

Стоимость нефти к 16.37 мск теряла 0,6%, до 85,7 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь возле максимума с апреля. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) почти не менялся, держась у отметки 102 пункта – показатель находится поблизости от максимума с начала июля, оказывая давление на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 94-98 рублей, оценивает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что курс доллара в рамках недели может перейти в диапазон 97-98 рублей в отсутствие значимых факторов поддержки валюте РФ. "Надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", — добавляет он.

Возможно сокращение спроса на валюту на российском рынке, поскольку импортеры могут начать задумываться, а смогут ли они продать свою продукцию по сильно выросшим рублевым ценам, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Однако и покупать рубль против доллара пока страшно. Любой негатив может спровоцировать небольшую панику на валютном рынке с выносом курса выше 100 рублей за доллар", — добавляет он.