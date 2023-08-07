Курс рубля на Мосбирже продолжает падать в понедельник днем пятую сессию подряд
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в понедельник днем продолжает падать – уже пятую сессию подряд, обновляя минимумы с весны 2022 года к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.37 мск рос на 73 копейки, до 96,42 рубля, евро – на 54 копейки, до 106,16 рубля, юаня – на 5 копеек, до 13,38 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Ранее в понедельник доллар и евро обновили максимумы с марта 2022 года: 97,06 рубля и 106,62 рубля соответственно, юань – с апреля 2022 года: 13,47 рубля.
Объем торгов юанями при этом составлял 152 миллиарда рублей против 32,6 миллиарда по евро и 85,9 миллиарда по доллару.
Доллар при этом рос к рублю на 0,8%, юань – на 0,4%, евро – на 0,5%.
РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс российской валюты с начала новой недели продолжает скатываться вниз, несмотря на дорогую нефть.
"Давление на рубль продолжает оказывать рыночная разбалансированность, вызванная, с одной стороны, нехваткой иностранной валюты из-за недостаточного объема экспортной выручки, с другой — повышенным спросом на валюту со стороны импорта, а также выводящих свои активы российских лиц и нерезидентов", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 16.37 мск теряла 0,6%, до 85,7 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь возле максимума с апреля. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) почти не менялся, держась у отметки 102 пункта – показатель находится поблизости от максимума с начала июля, оказывая давление на рисковые активы.
ПРОГНОЗЫ
В краткосрочной перспективе курс доллара будет находиться в диапазоне 94-98 рублей, оценивает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".
Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что курс доллара в рамках недели может перейти в диапазон 97-98 рублей в отсутствие значимых факторов поддержки валюте РФ. "Надеемся, что сглаживать рост американской валюты будет благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке", — добавляет он.
Возможно сокращение спроса на валюту на российском рынке, поскольку импортеры могут начать задумываться, а смогут ли они продать свою продукцию по сильно выросшим рублевым ценам, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Однако и покупать рубль против доллара пока страшно. Любой негатив может спровоцировать небольшую панику на валютном рынке с выносом курса выше 100 рублей за доллар", — добавляет он.
https://1prime.ru/Forex/20230807/841324737.html