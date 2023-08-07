МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене растет в понедельник вечером после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля обновляет минимумы с весны 2022 года

По состоянию на 17.35 мск курс евро к доллару снижался до 1,0997 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,101 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 142,2 иены со 141,75 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 102,07 пункта.

За предыдущие две торговые сессии американская валюта подешевела к евро на 0,7%, к иене — более чем на 1%. Валютные инвесторы оценивали данные по рынку труда США. Так, безработица в стране снизилась в июле до 3,5% с 3,6% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 187 тысяч.

Во вторник рынки ждут окончательные данные по инфляции в Германии, которая, как показала предварительная оценка, в годовом выражении замедлилась по итогам июля до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.

В четверг же будут опубликована статистика о потребительских ценах в США за июль. Прогнозируется, что годовая инфляция в стране ускорилась до 3,3% с 3% в июне.